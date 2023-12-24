ساكا يعتذر إلى تسيميكاس بسبب الإصابة في مباراة ليفربول وآرسنال

الفجر الرياضي
ساكا وتسيميكاس
ساكا وتسيميكاس

أعرب بوكايو ساكا، المهاجم في صفوف فريق آرسنال، عن إحباطه بعد التعادل في مواجهة السبت أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقد تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الثامنة عشرة.

ساكا يعتذر إلى تسيميكاس بسبب الإصابة

وأشار ساكا في تصريحاته لشبكة "بي بي سي" العالمية إلى إحباطه لعدم تحقيق الفوز، خاصةً عندما يتعلق الأمر باللعب في ملعب "أنفيلد". وأكد على أداء ليفربول القوي وأشاد بأداء فريقه أيضًا، مُعربًا عن الإحباط من بعض اللحظات التي لم تسير في صالح فريقه.

وفيما يتعلق بأداء آرسنال دفاعيًا، أشار ساكا إلى تحسن الأداء بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي. وثنى على الثنائي جابرييل وصاليبا في قلب الدفاع، مُثنيًا على استجابتهما لتهديدات ليفربول.

وعن فرص فريقه في المنافسة على اللقب، أكد ساكا أن الوقت لا يزال مُبكرًا جدًا للحديث عن اللقب، مُشيرًا إلى أنهم لا يزالون في الصدارة عند حلول عيد الميلاد، ولكن الوقت لا يسمح بالحديث عن اللقب حاليًا.

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وختم ساكا تصريحاته بالاعتذار لزميله كوستاس تسيميكاس بسبب التحام قوي بينهما، الذي تسبب في إصابة الأخير بخلع في الكتف، مُوضحًا أنه لم يقصد ذلك وكان يركز على التقدم للأمام في اللقاء.

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