برشلونة يصارع إنتر ميلان للتعاقد مع جوهرة أوروبا

الفجر الرياضي
تشافي وانزاجي
تشافي وانزاجي

أفصحت تقارير إسبانية عن التفاصيل المثيرة للاهتمام حول عرض قدمه نادي برشلونة الإسباني، وذلك بهدف ضم لاعب وسط واعد يعد جوهرة لكرة القدم الأوروبية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة يصارع إنتر ميلان للتعاقد مع جوهرة أوروبا

برغم أن برشلونة يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، إلا أنه يعمل بجد لتعزيز صفوفه بلاعبين شابين ومتألقين. وحسب ما ذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني يقترب من التعاقد مع نجم منتخب السويد تحت 21 عامًا، لوكاس بيرجفال، الذي يلعب في صفوف يورجوردينس السويدي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قدم عرضًا أوليًا للنادي السويدي بقيمة تقدر بنحو 4 ملايين يورو، إضافة إلى مكافأة ونسبة مئوية على أرباح إعادة البيع في المستقبل.

على الرغم من منافسة إنتر الإيطالي وبعض الأندية الأوروبية الأخرى للحصول على خدمات اللاعب الواعد، يظل برشلونة في موقع متقدم في سباق التوقيع مع بيرجفال.

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أتلتيكو مدريد يحسم مصير جواو فيليكس مع برشلونة

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هل ينجح برشلونة في إنهاء صفقة فيليكس؟

النجم السويدي شارك هذا الموسم في 25 مباراة مع يورجوردينس، حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد، مما أضاف لإمكانياته وقوة أدائه.

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