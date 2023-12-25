سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الأثنين.. توقعات باستكمال الصعود وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها خلال افتتاح تعاملات اليوم الاثنين 25 ديسمبر بأسواق الصاغة، حيث دعم الارتفاعات استمرار تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، وارتفاعات سعر الأوقية بالاسواق العالمية، وزيادة الطلب من قبل المواطنين على شراء المعدن الاصفر خوفا من أن يقوم البنك المركزي بخفض مفاجئ في سعر الجنيه مقابل الدولار وضياع قيمة مدخراتهم.

كيف تحركت أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023:

سعر الذهب الان في مصر عيار 24:

سجل سعر الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم نحو 3237 جنيه للجرام.

سعر الذهب الان في مصر عيار 21:

سجل سعر الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم نحو 3090جنيه للجرام..

سعر الذهب الان في مصر عيار 18:

سجل سعر الذهب عيار 18 بداية تعاملات اليوم نحو 2648جنيه للجرام.

سعر الذهب الان في مصر عيار 114:

سجل سعر الذهب عيار14 بداية تعاملات اليوم نحو 2060 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب الان في مصر:

سجل سعر الذهب الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم نحو 24720 جنيه للجرام.

اسعار الذهب العالمية:

تفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات اقتصادية عززت من توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.85% أو 17.8 دولار عند 2069.1 دولار للأوقية، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.65%، وتواصل ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي.

