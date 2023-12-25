عاجل.. وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة. 


وشمل القرار نقل المهندس أحمد حمدي إسماعيل السيسي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، للعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، والمهندس سامي فتحي عبدالله شحاتة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، للعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتكليف المهندسة زينب أحمد محمود سليمان، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة. 


كما شمل القرار، تكليف المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، و مها محمد عبدالوهاب، معاون إداري لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، وم/نجاد محمد عثمان كيلاني، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة. 


ونص القرار على تكليف المهندس مصطفى محمد عطية الضوي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمد العربي أبوهلب، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
 

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