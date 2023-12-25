تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وجرى تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 865 شاحنة، و90 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1435 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، 384 شاحنة و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 58 ألف طن بضائع، 481 شاحنة و20 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادره العبارة أمل، كما تم تداول 1910 أطنان بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آور وآيلة).