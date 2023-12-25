تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وجرى تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 865 شاحنة، و90 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1435 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة  أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، 384 شاحنة و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 58 ألف طن بضائع، 481 شاحنة و20 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادره العبارة أمل، كما تم تداول 1910 أطنان بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آور وآيلة).

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري .. المارد الأحمر في النهائي

بث مباشر الآن حصرياً (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت في كأس السوبر المصري

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يعبر عقبة سيراميكا كليوباترا ويصل لنهائي كأس السوبر

بث حي اليوم | شاهد (0-0) مباراة الأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

رابط مباشر | شاهد مباراة الأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

عاجل.. حادث مروري مروع بمنطقة كوبري الشيخ يونس في قنا

الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت بـدون تقطيع الشوط الثاني اليوم في السوبر المصري