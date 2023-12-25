تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



ذكرت هيئة ميناء دمياط، أنه تم استقبال 14 سفينة وغادرته 14 سفينة، وبلغ عدد السفن التي تم التداول عليها 33 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و22 شاحنة بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و925 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وطنطا، بالإضافة إلى قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية (40 قدما) قادمة من الإسكندرية، موضحا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 138 ألفا و656 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 294 ألفا و113 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 445 حاوية مكافئة، والواردة 319 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و220 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 24 ألفا و929 طنا، بينما شملت الواردات 26 ألفا و705 أطنان من البضائع.