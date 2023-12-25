الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 4.2 % عام 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

 توقعت الجزائر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنحو 4.2 %  في العام 2024، مدفوعًا بأداء جيد لجميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع الخدمات، والزراعة، والبناء، والري، والأشغال العمومية، والصناعة.

ورجح قانون المالية للعام 2024، الذي وقع عليه أمس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن يسجل النمو الاقتصادي 3.9 % عام 2025، و4 % في 2026.

وتوقع القانون، وفقالة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمئة)، والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمئة)، وغاز البترول المميع (+1.1 بالمئة).

كما توقع أن تصل صادرات السلع، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023،  لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026، لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.

أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بتنبؤات إغلاق عام 2023،  لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد إلى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.

وبجسب القانون، فإن الميزان التجاري سيسجل فائضًا بين عامي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ثم 2.9 مليار دولار، و4.2 مليار دولار في 2025 و2026 على التوالي.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري .. المارد الأحمر في النهائي

عاجل- رئيس دولة الاحتلال يكتب "رسالة مثيرة" على صاروخ قبل إطلاقه على قطاع غزة

بث مباشر الآن حصرياً (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت في كأس السوبر المصري

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

عاجل| لحظة تفجير مدرعة إسرائيلية على يد المقاومة بـ «عبوة شواظ» (فيديو)

ما مصير سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟.. الشُعبة ترد

الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت بـدون تقطيع الشوط الثاني اليوم في السوبر المصري

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري