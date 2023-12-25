إنبي يفوز على الجونة في دوري نايل

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي إنبي والجونة ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل بفوز انبي بهدفين لكل فريق.

نتيجة المباراة

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 8 أحرز محمد حمدي الهدف الأول لنادي إنبي لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 78 احرز أحمد بلحاج هدف التعادل لنادي الجونة وفي الدقيقة 85 أحرز أحمد نادر حواش الهدف الثاني لنادي إنبي لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز إنبي بهدفين لكل فريق.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي إنبي إلي 16 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد نادي الجونة عند 13 نقطة في المركز الثامن.

موعد مباراه إنبي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت 30 ديسمبر على ستاد بتروسبورت.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي وبلدية المحلة في دوري نايل

تنقل مباراة إنبي وبلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

