البنك الدولي: الحرب في غزة أدت لتراجع حجوزات الفنادق في الأردن بـ 50% - 75%

الاقتصاد
بوابة الفجر


قال البنك الدولي في تقرير إن السياحة في الأردن تضررت من الحرب في غزة بشكل كبير، إذ تراجعت نسب الإشغال وحجوزات الفنادق بـ 50% إلى 75% خلال الشهريين التاليين لاندلاع الأزمة.

هذا وكان فئة سياح اليوم الواحد قد شهدت ارتفاعًا منذ بداية العام بـ 76%، والتي عادة ما تكون قادمة من إسرائيل، وتمثل 17% من إجمالي السياح القادمين إلى البلاد، الأمر الذي يجعل ارتباط الموسم السياحة في إسرائيل بعدد السياح في الأردن كبيرًا حسب التقرير.

 

وأشار التقرير أيضًا إلى أنه وعلى الرغم من صغر حجم قطاع السياحة والذي يشكل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني فقط، إلا أنه يرتبط بشكل وثيق بقطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة والنقل والبناء.

هذا وقال تقرير البنك الدولي إن شركات الطيران أيضا ستتكبد مصاريف تشغيلية أكبر من المعتاد، وذلك لاضطرارها لاتخاذ مسارات جديدة لتجنب السفر فوق مناطق التوترات.

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