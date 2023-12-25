البنك المركزي الروسي: نستعد لمواجهة المزيد من العقوبات

الاقتصاد
بوابة الفجر


قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، التي ساعدت الكرملين في امتصاص تداعيات
العقوبات الكاسحة التي تم فرضها على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، إنها تستعد لمواجهة تعزيز العقوبات التي تستهدف اقتصاد البلاد.

وقالت في حوار تليفزيوني نُشر اليوم الاثنين إن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي تسير " بسرعة" حيث تتكيف الشركات مع العقوبات. وأضافت أن هناك توجه للاعتقاد " أننا، مثلما يقولون، غارقون في البحر، بعد أن تجاوزنا العاصفة الأولية، على الرغم من أنه يتعين علينا الاستعداد لزيادة ضغط العقوبات".

ويذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد قالت الجمعة الماضية إنها سوف تستخدم العقوبات ضد البنوك التي تسهل الاتفاقات التي تشتري روسيا من خلالها أشباه المواصلات ورولمان البلي والمعدات الأخرى الضرورية من أجل آلتها الحربية. 

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