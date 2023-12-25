ليلى طاهر: لن أقبل بأي عمل دون المستوى.. ورفضت أعمال كثيرة بعد إعتزالي

قالت الفنانة ليلى طاهر، أنها كانت تعطى وقتها للفن قبل إعتزالها التمثيل نهائيا دون أن تلتفت لأسرتها، ولكن حاليا منشغلة مع عائلتها وسعيدة بالفترة التي تقضيها معهم.

تصريحات ليلى طاهر

وتابعت ليلى طاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أنها اعتزلت الفن إحترامها لتاريخها الفني، وقدمت أخر عمل لها بعنوان "الباب في الباب"، وهو مسلسل مكون من 3 أجزاء، وبعد ثورة يناير تراجع الفن المصري ولم تعرض أعمال إلا بقلة قليلة ودون المستوى لذلك فكرت في الإعتزال.

وأشارت ليلى طاهر، إلى أنها قررت ألا تقبل بعمل أقل من الذي قدمته سابقا إحتراما لجمهورها ولنفسها، حيث أخذت وقتا طويل في قرار إعتزالها التمثيل كونها تحب عملها وتقدسه ليس من أجل المال أو الشهرة، فضلا عن أنها تشعر بالسعادة وهي تقف أمام الكاميرا سابقا لأنها صادقة في مشاعرها.

وأستكملت الفنانة ليلى طاهر حديثها قائلة: "الأعمال اللي كانت بتتعمل في الفترة اللي بعد الثورة كانت دون المستوى وبعدها تباعدت وطالت المدة لحد ما رجع الفن المصري تاني لحد ما بقى في نجوم جداد ولكن طالت المدة اللي أنا غبت فيها ولقيت من الأفضل اني إنهى مشواري بحاجات حلوه وجميلة وأنا راضية عنها والجمهور راضي عليها وأعلنت الإعتزال".



واختتمت ليلى طاهر، حديثها أن قرار إعتزالها لم يكن سيئ بالنسبة لها بالعكس كان قرار صائبا، ولكن فكرة العودة للفن مرة أخرى أصبحت صعبة لأن الفن الذي قدمته لم يعد موجودا في وقتنا الحالي.

مواعيد عرض برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.