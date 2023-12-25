الشحات: حققنا فوزا مستحقا على حساب منافس قوي

الفجر الرياضي
الشحات
الشحات

عبّر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، ‏والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.‏

الشحات: حققنا فوزا مستحقا على حساب منافس قوي

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب منافس قوي، وكان مهمًّا للغاية التأهل للنهائي، بعد أن توج الفريق بالميدالية ‏البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.‏

وأوضح: تأثرنا بالإجهاد البدني الكبير في المونديال، ولكن الحمد لله شخصية الأهلي كانت حاضرة وقادتنا لتحقيق الفوز في الوقت ‏القاتل.‏

txt

رسالة شكر من ميدو لمجلس إدارة زد بعد تجديد عقد فتوح مع الزمالك

وشدد الشحات على أن الأهلي هدفه الفوز ببطولة السوبر، وأن كل بطولة يدخلها الأهلي لا يبحث خلالها سوى عن الفوز والحصول ‏على الألقاب.‏

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ويلتقي مع مودرن فيوتشر مساء الخميس القادم على لقب البطولة.‏
 

الأهلي حسين الشحات الأهلي وسيراميكا سيراميكا كليوباترا الإمارات
Elfagr.org

مواد متعلقة

عاجل.. سبب مشاركة إمام عاشور مع أحمد فتوح على صورة "توقيع الزمالك"

عاجل.. أول رد فعل من إمام عاشور على تجديد أحمد فتوح مع الزمالك
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري .. المارد الأحمر في النهائي

عاجل- رئيس دولة الاحتلال يكتب "رسالة مثيرة" على صاروخ قبل إطلاقه على قطاع غزة

بث مباشر الآن حصرياً (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت في كأس السوبر المصري

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

عاجل| لحظة تفجير مدرعة إسرائيلية على يد المقاومة بـ «عبوة شواظ» (فيديو)

ما مصير سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟.. الشُعبة ترد

الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت بـدون تقطيع الشوط الثاني اليوم في السوبر المصري

الاحتفال ببدء تصوير "نور الريس" بحضور مصطفى كامل ولطفي لبيب