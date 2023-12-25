تحذير عاجل من الصحة العالمية: الأطفال يتضورون جوعا في غزة والأوضاع كارثية

الفجر الطبي
صورة تعبيرية عن الوضع
صورة تعبيرية عن الوضع في غزة

حذرت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، من الاوضاع في غزة، مشيرة إلى أن الاطفال تتضورون جوعا في غزة، والـوضاع كارثية، حيث أن تسعة مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة بأكمله.

تحذير عاجل من الصحة العالمية

وعبر قناة القاهرة الإخبارية، قالت إن المستشفيات الأكبر تعمل بثلاثة أضعاف سعتها، كما أن هناك سرير لكل ثلاثة مرضى في المستشفى، مشيرة إلى أن الوضع سيء فقد ينام المرضى على الأرض، قائلة «نعمل بـ250% من السعة.. وعدد الأسرة في العنايات المركزة منخفض للغاية».

الأطفال يتضورون جوعا في غزة والأوضاع كارثية

وأضافت: «هناك 2 مستشفى ميداني، أحدهما من الأردن.. وبهم نحو 200 سرير، حيث تعمل بقصارى جهدها.. لكن هناك احتياجا لأعداد أكبر من المستشفيات والأسرة»، بجانب أن الحالات المصابة بالأمراض التنفسية في تزايد، والاطفال يتضورون جوعا ولايوجد مياه، محذرة من انتشار الامراض التي تهدد حياة الاطفال.

وتابعت: «هناك نحو 150 ألف من الأمراض التنفسية، بجانب وجود العديد من إصابات كثيرة بالإسهال، وهذا يكون بسبب كثافة العدد والعيش في بيئة ملوثة نتيجة الحرب».

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