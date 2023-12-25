أسماء ضحايا تصادم تريلا نقل و4 سيارات بقنا

تنشر “الفجر” أسماء ضحايا ومصابي، الحادث الذي وقع اليوم الإثنين، إثر تصادم تريلا في المواطنين و3 سيارات، بمنطقة كوبري الشيخ يونس، بمدينة قنا، مما نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وجاءت أسماء الوفيات كل من مرينا إيهاب، وهبة نصر، وشخص آخر، فيما ضمت أسماء المصابين كالآتي "قمر فراج، 21 عامًا، وهالة صدقي عبدالصبور، 21 عامًا، وإنجي هشام عبدالسلام، ويوسف محمد يوسف، 23 عامًا، وبغدادي قاسم محمد، 65 عامًا، ومحمد أحمد عبدالمنعم، 18 عامًا، وحسام أبو الفتوح، 47 عامًا، ومحمود، 10 شهور، وإسلام أحمد أبو الوفا، 29 عامًا، ومحمود محمد محمود، 52 عامًا، ومحمود رمضان حسن، 30 عامًا، وهيام ممدوح عباس، 20 عامًا.

كما أصيب أيضًا مشيرة محمد جاد، 35 عامًا، وهبة 21 عامًا، وأيمن ناصر عباس، 32 عامًا، ويحيى منصور عبدالرحيم، 11 عامًا، وزران أحمد السيد، 11 عامًا، وصفاء مصطفى منصور، 22 عامًا، وأحمد جاد الرب محمد، 43 عامًا، وابنيه محمود أحمد جاد الرب، 4 أعوام، وساندي أحمد جاد الرب، 6 أعوام.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا، بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا نقل في سيارتين ميكروباص وتروسيكل وتاكسي بمنطقة كوبري الشيخ يونس بمدينة قنا.

وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع 3 أشخاص شخص وإصابة 20 آخرين جراء تصادم تريلا نقل في 4 سيارات وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.