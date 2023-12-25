أسماء ضحايا تصادم تريلا نقل و4 سيارات بقنا

محافظات
حادث تصادم
حادث تصادم

 تنشر “الفجر” أسماء ضحايا ومصابي، الحادث الذي وقع اليوم الإثنين، إثر تصادم تريلا في المواطنين و3 سيارات، بمنطقة كوبري الشيخ يونس، بمدينة قنا، مما نتج عنه  مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وجاءت أسماء الوفيات كل من مرينا إيهاب، وهبة نصر، وشخص آخر، فيما ضمت أسماء المصابين كالآتي "قمر فراج، 21 عامًا، وهالة صدقي عبدالصبور، 21 عامًا، وإنجي هشام عبدالسلام، ويوسف محمد يوسف، 23 عامًا، وبغدادي قاسم محمد، 65 عامًا، ومحمد أحمد عبدالمنعم، 18 عامًا، وحسام أبو الفتوح، 47 عامًا، ومحمود، 10 شهور، وإسلام أحمد أبو الوفا، 29 عامًا، ومحمود محمد محمود، 52 عامًا، ومحمود رمضان حسن، 30 عامًا، وهيام ممدوح عباس، 20 عامًا.

كما أصيب أيضًا مشيرة محمد جاد، 35 عامًا، وهبة 21 عامًا، وأيمن ناصر عباس، 32 عامًا، ويحيى منصور عبدالرحيم، 11 عامًا، وزران أحمد السيد، 11 عامًا، وصفاء مصطفى منصور، 22 عامًا، وأحمد جاد الرب محمد، 43 عامًا، وابنيه محمود أحمد جاد الرب، 4 أعوام، وساندي أحمد جاد الرب، 6 أعوام.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا، بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا نقل في سيارتين ميكروباص وتروسيكل وتاكسي بمنطقة كوبري الشيخ يونس بمدينة قنا.

وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع 3 أشخاص شخص وإصابة 20 آخرين جراء تصادم تريلا نقل في 4 سيارات وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

مصطفى يوم ا ميكروباص مصابين مساعد وزير الداخلية قنا مصر الإثنين مدير درة محضر سياره سيارات الجامعي إيهاب بال فجر إسلام تحقيقات الرحيم وتر العلاج صبور رينا مواطنين بنية لام اصاب السيد عنه آبي داخلي حادث تصادم سيارة عبدالمنعم محمد احمد الجهات ساع ايهاب وهبه تشفي د وزير الداخلية الشيخ يونس محم عبدالسلام مباشرة التحقيقات أحمد عبدالمنعم وجا الذي في قنا ر ب أسماء ضحايا ميك حري وأصاب تحرر محضر بمدينة جها تصادم سيارة واس داخلية 3 سيارات ننشر أسماء الطبي لتحقيق رحيم مصطفى منصور مصرع 3 أشخاص 20 عام محمود رمضان الجامع ننشر مواطن ناصر عباس الوفيات حادث تصادم وزير الداخلية مصرع هالة صدقي المواطنين اليوم الإثنين
Elfagr.org

مواد متعلقة

المغرب يعلن صرف مساعدات اجتماعية مباشرة للمرة الأولى
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري .. المارد الأحمر في النهائي

عاجل- رئيس دولة الاحتلال يكتب "رسالة مثيرة" على صاروخ قبل إطلاقه على قطاع غزة

بث مباشر الآن حصرياً (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت في كأس السوبر المصري

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

عاجل| لحظة تفجير مدرعة إسرائيلية على يد المقاومة بـ «عبوة شواظ» (فيديو)

ما مصير سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟.. الشُعبة ترد

الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت بـدون تقطيع الشوط الثاني اليوم في السوبر المصري

الاحتفال ببدء تصوير "نور الريس" بحضور مصطفى كامل ولطفي لبيب