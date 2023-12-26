عاجل| ظاهرة جوية تجتاح المحافظات خلال ساعات.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الثلاثاء؟

من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة، ستتعرض البلاد لظاهرة جوية، تجتاح العديد من المحافظات، حيث يجب توخي الحذر والسير بهدوء على الطرق السريعة لتفادي المخاطر والحوادث.

ظاهرة جوية تجتاح المحافظات خلال ساعات

ومن جهته، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظواهر الجوية التي من المتوقع أن تشهدها حالة الطقس اليوم، هو تكون شبورة مائية صباحًا، فضلا عن تعرض البلاد لفرص سقوط أمطار ونشاط رياح أحيانًا.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أنه تشهد حالة الطقس تكون ظاهرة الشبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ماذا قالت الأرصاد عن طقس الثلاثاء؟

ومن المتوقع أن يشهد البلاد الثلاثاء الموافق 26 ديسمير 2023، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما أكدت الأرصاد تعرض البلاد لطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن حالة الطقس، من المتوقع تعرض البلاد لفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبًا).

وتشهد البلاد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.