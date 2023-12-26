عدم توافر مستلزمات الإنتاج يدفع لتراجع نشاط صناعة الإجهزة الكهربائية في مصر

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، اليـــوم الثلاثاء، الموافق البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر اكتوبر2023، والتى أظهرت ترجع أنشطة صناعة الإجهزة الكهربائية لعدم توافر مستلزمات الانتاج، بينما ارتفع نشاط تصنيع المواد الكيماوية مع ارتفاع الطلب محليًا على تلك المنتجات.



وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.



بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.70 خلال شهر اكتوبر2023 (أولـي) مقابل 100.71 خلال شهر سبتمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.98٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:



• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 76.56 خــــــلال شـــهــــر اكتوبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر سبتمبر 2023 حيــــث بلــــغ 73.45 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 4.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الخشب ومنتجاته والفلين )عدا الأثاث ( 33.43 خــــلال شــهـــر اكتوبر2023 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2023حيـث بـلـــــغ 31.77 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 5.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:



• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 110.56 خــــلال شهــر اكتوبر2023 مقــارنة بشــهــر سبتمبر2023حيــث بلــــغ 112.51 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 1.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 112.44 خـــلال شهــــر اكتوبر2023 مقـــارنـــة بشــهر سبتمبر 2023 حــيــث بــلــغ 115.50 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 2.65٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.