عاجل| الرقابة المالية: 12.1 مليار جنيه حجم التمويلات الممنوحة لشراء السلع بالتقسيط

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن بلغ إجمالي قيمة التمويلات الممنوحه في إطار نشاط التمويل الاستهلاكي أو ما يعرف بشراء السلع بالتقسيط ضمن أنشطة التمويل الغير مصرفي بلغ نحو 12.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.

 

وكانت قد  بلغت  إجمالي تمويلات أنشطة كلا من سوق رأسمال والتمويل الغير مصرفي جميعها نحو 192.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة.

 

 و حسب بيان هيئة الرقابة المالية، فإن أنشطة كلا من سوق رأسمال والتمويل الغير مصرفي  توزعت بين  92.7 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و28 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات، و  27 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

 

كما بلغ  حجم قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 20 مليار جنيه، و  10 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و 2.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية نشاط التمويل الاستهلاكي
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