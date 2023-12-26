بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت

جولة أنجليزية بين Burnley Vs Liverpool اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت بث مباشر في الدوري الإنجليزي، ستواجه فريق ليفربول تحديًا كبيرًا حينما يحل ضيفًا على بيرنلي في المباراة المقررة يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ستُلعب المباراة في ملعب تيرف مور، معقل فريق بيرنلي. يطمح ليفربول في العودة إلى الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني خلف أرسنال. وفي نفس الجولة، سيلتقي أرسنال مع وست هام يونايتد.

ليفربول يسعى لإنهاء سلسلة التعادلات في آخر مبارتين له في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ومع أرسنال بتعادل 1-1.

من ناحية أخرى، يعاني بيرنلي من سجل ضعيف أمام ليفربول، حيث لم يحقق الفوز عليه سوى مرة واحدة في آخر 15 مباراة. ورغم ذلك، يمتلك بيرنلي فوزًا وحيدًا في آخر سبع مباريات أُقيمت على أرضه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

متى موعد مباراة ليفربول وبينرلي في الدوري الإنجليزي 2024؟

ستُبث مباراة ليفربول وبيرنلي بثًا حيًا عبر يلا شوت، في لقاء يجمع الفريق الأول لكرة القدم في ليفربول بنظيره بيرنلي، وذلك في إطار الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024. ستُلعب المباراة في ملعب "تورف مور"، ملعب بيرنلي.

بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن موعد المباراة، حيث ستنطلق في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ينتظر عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة بين ليفربول وبيرنلي، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز واستعادة صدارة الدوري، في حين يأمل بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكبير ليفربول.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في البريميرليج "البوكسينج داي"؟

لمتابعة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشرة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024، يمكنك الاستمتاع بالبث المباشر عبر قنوات بي إن سبورت. تمتلك بي إن سبورت حقوق بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقدم الخدمة للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُفضل ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة بي إن سبورت 1 HD لمشاهدة المباراة المباشرة. الجدول المرفق أدناه يوضح التردد الصحيح:

مع ضبط جهاز الاستقبال على هذا التردد، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة المثيرة بين ليفربول وبيرنلي على قناة بي إن سبورت 1 HD مباشرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في البوكسينج داي:

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم في البوكسينج داي؟

لمتابعة بث مباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت في الدوري الإنجليزي، يمكنك الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت" عبر الإنترنت.

تشكيل مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم

أولًا: تشكيل ليفربول اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوناتى، فان دايك، جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودى جاكبو، داروين نونيز.

ثانيًا: تشكيل بيرنلي اليوم

سوف يتم وضع التشكيل عند توافره لدينا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

سجَّل محمد صلاح هدفًا هامًا خلال مباراة ليفربول وأرسنال، التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بفضل هذا الهدف، وصل محمد صلاح إلى 12 هدفًا في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الإنجليزي. وتقلص الفارق بينه وبين المتصدر هالاند إلى هدفين فقط، إذ يملك هالاند 14 هدفًا حتى الآن.

سجَّل نجم مصري محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 29 من المباراة ضد آرسنال. وبذلك، يصبح لديه 151 هدفًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي، متصدرًا قائمة هدافي الدوري التاريخيين. ويتفوق صلاح بذلك على النجم السابق مايكل أوين الذي سجل 150 هدفًا في المسابقة.

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفا.

2- محمد صلاح – ليفربول – 12 هدفا.

3- دومينيك سولانكي - بورنموث - 11 هدفا.

4- سون هيونج مين – توتنهام –11 هدفا.

5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

-6أولي واتكينز – أستون فيلا – 9 أهداف.

7- هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 8 أهداف.

8- بريان مبيومو - برينتفورد - 7 أهداف.

9- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل - 7 أهداف.

10- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف.

محمد صلاح يلتقي بمعشقه المفضلة في البوكسينج داي

محمد صلاح يحتاج إلى هدف واحد فقط ليصل إلى الهدف الشخصي رقم 150 مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي. إذا تمكن من تسجيل هدف في مرمى بيرنلي، سيصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز منذ بداية المسابقة في إنجلترا عام 1991.

حتى الآن، سجل محمد صلاح 149 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، خلال 263 مباراة، وصنع 69 هدفًا. إذا نجح في التسجيل في المباراة ضد بيرنلي، سيصبح خامس لاعب يصل إلى 150 هدفًا مع النادي.

محمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول في العصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز. إذا سجل هدفًا في مرمى بيرنلي، سيصل صلاح إلى هدفه الـ13 في البريميرليغ هذا الموسم والـ17 في جميع المسابقات خلال 26 مباراة.

صلاح سجل بالفعل 202 هدفًا مع ليفربول في كل المسابقات، خلال 330 مباراة، محتلًا المركز الخامس في قائمة هدافي النادي التاريخيين. يتصدر إيان راش قائمة الهدافين بـ346 هدفًا، تليه روجر هانت بـ285 هدفًا، جوردون هودسون بـ241 هدفًا، وبرتي ليدل بـ228 هدفًا. ويحتل صلاح المركز الخامس بـ202 هدف.

في عام 2023، احتل محمد صلاح المركز الحادي عشر في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس. وهذه المرة الأولى التي يغيب فيها عن قائمة العشرة الأوائل منذ ترشحه لنيل الجائزة لأول مرة عام 2018 حيث ترشح للفوز بالجائزة خمس مرات.

يجدر الإشارة إلى أن صلاح قد عاش أفضل أيامه الكروية مع ليفربول، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الفردية، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ مرتين.