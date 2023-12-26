الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم هذا العام

بات الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وتراجع أداء الين على مؤشر بلومبرج مقابل قيمة الدولار في المعاملات الفورية بمقدار 5.63 نقطة مئوية خلال العام الحالي، ليسجل 7.89 بالمئة بما يعادل 142.35 ين لكل دولار.

وكان الكورون النروريجي من بين العملات الأخرى الأقل أداء من الدولار بمقدار 4.19 بالمئة، كما سجل الدولار النيوزيلندي ما نسبته 0.77 بالمئة.

في المقابل ارتفع الفرنك السويسري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 7.95 بالمئة، والجنيه الإسترليني بنسبة 5.07 بالمئة، والكورون السويدي بنسبة 3.78 بالمئة.