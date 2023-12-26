الصين تعتزم اتخاذ إجراءات موجهة لدعم التعافي الصناعي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية  اعتزام الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعافي الصناعي في البلاد خلال العام المقبل، في ضوء التعافي المستقر للقطاع حاليا.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تاو شينج رئيس مكتب العمليات والمراقبة والتنسيق في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن بلاده ستعزز سياسة دعم التطور المستقر للصناعات الأساسية  وتشجيع الابتكار  في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الطلب والمساعدة في خفض نفقات الشركات الصناعية.

 

ومنذ بداية العام الحالي، أظهر الاقتصاد الصناعي الصيني تعافيا مطردا  مع قوة دفع جيدة في ظل التذبذب، بفضل تأثير الجهود السياسية والأسس القوية للاقتصاد، حسب تاو.

 

وقال شيي كون رئيس مكتب تطوير المعلومات والاتصالات في الوزارة إن الصين ترغب في تسريع وتيرة بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس  وشبكات الألياف الضوئية، واستمرار تشجيع تحقيق اختراقات في الابتكارات  في الأجهزة الأساسية.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

فوز عملاق لـAl Nassr.. مشاهدة ملخص مباراة النصر vs الاتحاد تويتر HD | دوري روشن 2024

الآن رابط سريع تويتر.. مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر يوتيوب اليوم

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر في دوري روشن السعودي الشوط الثاني (2-5)

بث مباشر (بنزيما Vs رونالدو).. مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي اليوم | تويتر HD دون تقطيع

تويتر اليوم HD.. بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي اليوم (بنزيما Vs رونالدو) | تويتر رابط سريع بجوده عالية

مشاهدة الاتحاد تويتر اليوم.. بث مباشر (1-2) مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع جودة HD

تغطية حية مباشر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي