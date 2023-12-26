ارتفاع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الثلاثاء إذ أدت الرهانات المتزايدة على خفض مبكر لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع معنويات المستثمرين بعد عطلة عيد الميلاد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.93 نقطة، أو 0.05 بالمئة، عند الفتح إلى 37405.90 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.23 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 4758.86 نقطة. كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 35.72 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 15028.69 نقطة.