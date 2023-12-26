عبد الرزاق حمد الله يتقدم بالهدف الأول لصالح الاتحاد في مرمى النصر

الفجر الرياضي
حمد الله
حمد الله

سجل عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد هدف التقدم لصالح العميد أمام النصر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 14، بعد تمريرة من كريم بنزيما إلى زميله حمد الله الذي راوغ أكثر من مدافع داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس نواف العقيدي لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح العميد.

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وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC 1HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

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معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.
 

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