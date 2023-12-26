الزمالك عن مصير صبحي والزناري: "الثنائي تحت التقييم"

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف محمد صبحي ومصطفى الزناري ثنائي الأبيض.

وأكد المصدر أن موقف الثنائي مختلف تماما عن موقف أحمد فتوح الذي وقع على عقود تجديده للزمالك لمدة 3 مواسم قادمة.

وقال المصدر إن مجلس الإدارة بالاتفاق مع الجهاز الفني، قرر في وقت سابق وقبل حدوث الأزمة وضع الثنائي بجانب عدد من اللاعبين الآخرين تحت التقييم لمعرفة مدى قدراتهم الفنية والبدنية على الاستمرار مع الزمالك في المواسم القادمة، وخاصة وأن الثنائي لم يظهران بالمستوى المنتظر منهما.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة عندما "جس نبض" محمد صبحي للتجديد للزمالك قبل الفوز في الانتخابات بشكل رسمي، الحارس طالب أرقام ضخمة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، مما يجعل استمراره في الأبيض أمر صعب.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يميل إلى دخول الثنائي في صفقات تبادلية مع الأندية التي يرغب النادي في التعاقد مع لاعبيها.