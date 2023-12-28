وليد فواز يضع السم لحمزة العيلي.. ملخص ٢٣ من مسلسل" العودة "

تواصلت التشويقات والمفاجآت في الحلقة الـ 23 من مسلسل "العودة"، حيث تصاعدت الأحداث المشوّقة.

بطل العمل، آدم - شريف سلامة، كشف هوية قاتل والده، إذ كشف أن هاشم (حمزة العيلي) هو الشخص الذي قام بذلك.

وفيما يبدو أن الأحداث تأخذ منعطفًا مثيرًا، ظهرت أم حسن - عايدة فهمي، بصحبة عمها وزوجته، وسط تدابير تخصّ هناء - بسنت شوقي، في علاقتها بحسن - عصام السقا، في مشهد مثير يترقبه المشاهدون.

في تطورات جديدة مثيرة في الحلقة الـ 23 من مسلسل "العودة"، كشف عبد الحميد - محمد عبد العظيم، لابنه فهيم - وليد فواز، عن هوية قاتل والده، حيث أخبره أن هاشم هو المسؤول عن جريمة قتل ياسين.

رغم تصميم فهيم على الانتقام، إلا أن والده رفض الفعل وذلك لوجود مصالح مشتركة بينهما، مما أثار نقاشًا محمومًا أدى إلى انفصالهما.

في سياق آخر، خلال حفل زواج سلمى، تصاعدت التوترات مع ياسمين - أخت كيان - تارا عماد، حيث حاولت سلمى إثارة المشاكل بسبب عدم حضور كيان للاحتفال، في مشهد مليء بالتشويق والتوتر.

فركش

احتفل صناع وأبطال مسلسل “العودة” بإنتهاء التصوير، وشارك الفنان أحمد والي فيديو يضم صناع العمل عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على إنستجرام وعلق عليه قائلًا: “فركش الحمدلله العودة”.

العودة

ويعرض حاليًا مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد علىرزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور،والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثهفى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.