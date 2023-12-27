تراجع الدولار متأثرا بالرهانات على خفض أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء، بينما اقترب اليورو من أعلى مستوى له في أربعة أشهر في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة قريبا على السوق، وابقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدودًا.

 

ووصل مؤشر الدولار إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر البالغ 101.42 نقطة.


وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة بالمئة تقريبًا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.


وتراجع الين الياباني 0.17 بالمئة إلى 142.64 للدولار.


وبلغ أحدث سعر لتداول الدولار الأسترالي 0.6822 دولار بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.6321 دولار.

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