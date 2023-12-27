نصف صادرات روسيا من النفط والبترول في 2023 ذهبت إلى الصين



نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله في تصريحات نشرت إن نصف صادرات روسيا من النفط والبترول في عام 2023 ذهبت إلى الصين بينما ارتفعت حصة الهند في عامين إلى 40%.



وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا، إن "الشركاء الرئيسيين في الوضع الحالي هم الصين، التي ارتفعت حصتها إلى ما يقرب من 45 إلى 50%، وبالطبع الهند".



وأضاف "في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند، وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند إلى 40%".



وتابع نوفاك قائلا إن حصة أوروبا في صادرات الخام الروسي تراجعت إلى نحو 4% إلى 5% من نحو 40 إلى 45%.