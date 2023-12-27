أميركا تمدد إعفاء منتجات صينية من رسوم جمركية عقابية

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت أميركا  تمديدا جديدا حتى نهاية مايو/أيار للإعفاءات من الرسوم الجمركية العقابية على منتجات صينية.

وكان من المقرر مبدئيا أن تنتهي هذه الإعفاءات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وفق بيان لمكتب الممثلة التجارية الأميركية.

وأعلن المكتب أيضا عن فتح استشارة عامة اعتبارا من 22 يناير/ كانون الثاني لتقييم تمديد إضافي للاعفاءات.

ويشمل التمديد 352 إعفاء يتعلق بمنتجات كانت تخضع لضرائب جمركية إضافية في إطار حماية الحقوق الفكرية وإجراءات نقل التكنولوجيا.

كما يشمل 77 منتجا يعتبر مفيدا في مكافحة فيروس كوفيد.

وفي حين انتهت صلاحية إعفاءات على مئات المنتجات الصينية في نهاية عام 2020، أعادت إدارة الرئيس جو بايدن الإعفاءات الجمركية على بعض هذه المنتجات منذ العام الماضي.

وجاء هذا التمديد بعد ضغوط من الشركات والمشرعين لتخفيف عبء الرسوم الجمركية في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة مع ارتفاع التضخم.

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