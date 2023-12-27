مباحثات بين الجزائر والصين لتعزيز التعاون في المجال المنجمي والمعدني



أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، استعداد بلاده لتطوير وتعميق التعاون مع الشركات الصينية في المجال المنجمي والمعدني، على غرار مشروع منجم "غارا جبيلات" (يقع في أقصى جنوب غرب الجزائر ويعد أحد أكبر مناجم الحديد في العالم)، واستغلاله من خلال دعم إنجاز مشاريع مشتركة في الصناعات التحويلية في المستقبل القريب، لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية وتصدير الفائض.

جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، لمسؤولي شركات صينية في إطار مشروع استغلال منجم غارا جبيلات.

وبحسب وزارة الطاقة الجزائرية، فقد بحث الطرفان علاقات التعاون الحالية، وكذلك فرص التعاون والاستثمار مستقبلا.

وأضافت الوزارة أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى مجال الصناعة التحويلية وإنتاج المواد المصنعة ونصف المصنعة من الحديد والصلب، وبحث فرص التعاون والاستثمار في مجال استغلال الحديد الخام المستخرج من منجم غارا جبيلات.