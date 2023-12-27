الذهب يستقر في ظل تداول ضعيف اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام.



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية "الأونصة".



وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4% إلى 2078.20 دولار للأوقية.



ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب تزيد عن 10% هذا العام، وهي الأفضل منذ 2020 بفضل التوجه لشراء أصول الملاذ الآمن.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.25 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1176.49 دولار.