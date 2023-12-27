ads

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد الحي السكني الخامس ومحور الأمل ومحيط منطقة المدينة الرياضية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية للمرور على قطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الخامس R5، كما تفقد الأعمال الخاصة بأعمال تنسيق الموقع بالمشروعات، بجانب المرور على محور الأمل، ومحيط منطقة المدينة الرياضية.


وخلال الجولة، عقد " الشربيني " عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات، والتي تم إسناد العمليات التنفيذية  لها،  للوقوف على جميع الأعمال على أرض الواقع.


وبدأ المهندس شريف الشربيني، اللقاءات بعقد اجتماع مع مسئولي شركة الرواد، ثم مسئولي شركة أبناء حسن علام، لمناقشة الأعمال التي تم تفقدها، ومواعيد الانتهاء من المشروعات.


وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشددًا على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية للعمارات، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

زيادة باقات الفكة فقط.. أسعار كروت الشحن الجديدة في 2024

بيان عاجل من حماس بشأن مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

عاجل| مصر و الولايات المتحدة شراكة اقتصادية قوية ومحفظة مشروعات مشتركة تصل إلى 30 مليار دولار

المارد الأحمر يتوج باللقب .. ملخص أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 - 12 - 2023 في نهائي السوبر المصري [ 4 - 2 ]

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 / 12 / 2023 في نهائي السوبر المصري

نقابة "العلوم الصحية" تحتفل بعيدها السنوي الثالث عشر.. وتكرم عددا من الأعضاء

عاجل| 2024 انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب لعب العيال في بولاق الدكرور