ads

الأسهم اليابانية ترتفع بدفعة من مكاسب في وول ستريت وتراجع الين

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفع المؤشر نيكي الياباني ارتفاعًا حادًا الأربعاء 27 ديسمبر إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير وصعدت أسهم شركات الرقائق مقتفية أثر مكاسب حققتها نظيراتها الأميركية خلال الليل.
             
وقفز سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 4.23% بعد ممارسة خيار الحصول على أسهم في شركة الاتصالات تي-موبايل يو.إس بقيمة 7.59 مليار دولار تقريبا دون أي تكلفة إضافية.
             
وصعد المؤشر نيكي 1.13% إلى 33681.24 نقطة عند الإغلاق مع ارتفاع 212 من أسهم الشركات المدرجة عليه وعددها 225 مقابل انخفاض 12 فقط واستقرار واحد. وارتفع المؤشر في وقت سابق إلى مستوى وصل إلى 33755.75 نقطة.
             
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13%.


             
وارتفعت كل القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 اليوم الأربعاء بقيادة قطاع شركات الشحن الذي صعد 4.25%.
             
وانخفض الين قليلا إلى 142.83 للدولار خلال الجلسة مما أدى إلى تحسن التوقعات بشأن الأرباح الخارجية لشركات التصدير.
             
وزاد سهم نينتندو 1.99% وصعد سهم سوني 1.44%.
             
وارتفع سهم تويوتا 1.65% متلقيًا بعض الدعم الإضافي من الإعلان عن وصول الإنتاج العالمي إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.
             
وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعدما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.8% خلال الليل.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.26% وربح سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.72%.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

زيادة باقات الفكة فقط.. أسعار كروت الشحن الجديدة في 2024

بيان عاجل من حماس بشأن مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

عاجل| مصر و الولايات المتحدة شراكة اقتصادية قوية ومحفظة مشروعات مشتركة تصل إلى 30 مليار دولار

المارد الأحمر يتوج باللقب .. ملخص أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 - 12 - 2023 في نهائي السوبر المصري [ 4 - 2 ]

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 / 12 / 2023 في نهائي السوبر المصري

نقابة "العلوم الصحية" تحتفل بعيدها السنوي الثالث عشر.. وتكرم عددا من الأعضاء

عاجل| 2024 انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب لعب العيال في بولاق الدكرور