الميزان التجاري السعودي يحقق 30 مليار ريال فائضا في أكتوبر

حقق الميزان التجاري في المملكة العربية السعودية فائضًا بقيمة 30،401 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثًا، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 178،210 مليار ريال

وبلغت الصادرات السلعية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ما قيمته 104،306 مليارات ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 73،904 مليارات ريال، لتتصدر بذلك مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر، لتستحوذ على ما نسبته 58.8% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة 61،367 مليار ريال.

وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيًا كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة بلغت 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 10،334 مليارات ريال، فيما جاءت ثالثًا، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة بلغت 9،631 مليارات ريال.

وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.7% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 19،545 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانيًا بقيمة بلغت 12،259 مليار ريال، بنسبة 11.8% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وجاءت الهند كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 10،190 مليار ريال، وبنسبة 9.8% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، ورابعًا كوريا الجنوبية بقيمة 10،033 مليارات ريال، وبنسبة 9.6%، وخامسًا دولة الإمارات بقيمة 5،069 مليارات ريال، وبنسبة 4.9%.