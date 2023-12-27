صعود الأسهم الأوروبية مع ارتفاع أسهم التعدين

صعدت الأسهم الأوروبية قليلًا اليوم الأربعاء مع ارتفاع أسهم التعدين، بفضل بيانات صينية قوية، في حين تلقت أسهم التكنولوجيا دعمًا من صعود وول ستريت‭ ‬الليلة الماضية وسط التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 477.83 نقطة، بعد مكاسب حققتها مؤشرات وول ستريت الرئيسية الليلة الماضية تزيد على 0.4 بالمئة.

وكان قطاع الموارد الأساسية من أكبر الرابحين، إذ ارتفع 0.4 بالمئة مع زيادة أسعار معظم المعادن الأساسية وخام الحديد، بعد أن أظهرت بيانات تحسن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، وهي مستهلك رئيسي، الشهر الماضي.

كما ارتفعت أسهم الطاقة 0.6 بالمئة. وقفز قطاع التكنولوجيا، الذي يضم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا، 0.7 بالمئة وذلك على أثر نظيراتها من الشركات في وول ستريت، ولكن قطاعي الاتصالات وشركات التأمين انخفضا 0.4 بالمئة لكل منهما مما حد من المكاسب.