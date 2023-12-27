ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 29.5% في نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت الشركات الصناعية الكبرى في الصين ارتفاعًا في أرباحها بنسبة 29.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة "شينخوا "أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (نحو 2.82 مليون دولار)، بلغت 6.98 تريليون يوان، بانخفاض قدره 4.4 في المائة على أساس سنوي، مع تقلص وتيرة الانخفاض بواقع 3.4 نقطة مئوية عن الأشهر العشرة الأولى.

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