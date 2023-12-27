الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل رهانات خفض الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، وسط توقعات السوق بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 بالمئة إلى 2068.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0934 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق مكاسب تزيد على 13 بالمئة هذا العام، ستكون الأفضل منذ 2020.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2079.90 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أمريكية صدرت الأسبوع الماضي وأشارت إلى تراجع التضخم توقعات الأسواق المالية بأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس آذار المقبل. ويتوقع المتداولون الآن احتمالا قدره 80 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ومما دعم المعدن الأصفر استقرار مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر متجها لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2020، بانخفاض نحو اثنين بالمئة منذ بداية العام.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.09 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب بنحو 0.5 بالمئة على مدار العام.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 980.18 دولار. وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1192.12 دولار. ويتجه كلاهما إلى تسجيل انخفاض سنوي، مع هبوط البلاديوم نحو 34 بالمئة منذ بداية العام، في أسوأ تراجع منذ عام 2008.

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