استمرار أعمال التطوير بمستشفى أم المصريين العام بالجيزة

تشهد مستشفى أم المصريين العام، حجما هائلا من التطوير الجزئي بالاستعانة بخبرات هندسية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك للارتقاء بمستوي الخدمه المقدمة، مع استمرار العمل بالمباني الأخرى وتقديم الخدمات الطبية مما يضع تحدي كبير أمام الإدارة وذلك حرصا علي عدم الإخلال في تقديم الخدمات الطبية لأهالي الجيزة وضواحيها.

وبدأ التطوير الجزئي منذ تولي الدكتور عمرو محمد جمال مدير المستشفي بداية الشهر الجاري والذي يحرص علي تقديم أفضل خدمه طبية في ظل تطوير العديد من المباني في المستشفي.

وفي مارس الماضي، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى أم المصريين العام لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي بها والتأكد من تواجد كافة الفرق الطبية في التخصصات المختلفة، والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي لما تشهده المستشفي من إقبال للمواطنين على مدار اليوم لتلقيهم الرعاية الصحية.