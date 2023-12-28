تراجع سعر الدولار في ظل توقعات بخفض الفائدة العام المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تكبد سعر الدولار خسائر كبيرة اليوم الخميس، ويتجه لتسجيل تراجع سنوي بعد عامين من المكاسب القوية، مع تأثر الأسواق بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة العام المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.81، حيث تراجع 0.5 بالمئة أمس الأربعاء، ويتجه نحو انخفاض بواقع 2.6 بالمئة هذا العام، لينهي عامين متتاليين من المكاسب القوية.

وزاد اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.1113 دولار، ليظل دون أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.1122 دولار الذي سجله أمس، وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب سنوية 3.7 بالمئة في أقوى أداء لها منذ 2020.

أما الجنيه الإسترليني، فوصل في أحدث التداولات إلى 1.2813 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس، ويتجه لتحقيق مكاسب بستة في المئة هذا العام في أقوى أداء له منذ 2017.

وارتفع الين الياباني 0.23 بالمئة إلى 141.50 للدولار، ليقترب من ذروة خمسة أشهر عند 140.95 التي لامسها في وقت سابق من هذا الشهر.

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