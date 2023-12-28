ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 79.85 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 79.85 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا، أو 0.3 بالمئة أيضًا، إلى 74.35 دولار للبرميل.

ولم تبد السوق أي رد فعل يذكر على ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، إذ زادت مخزونات النفط الأمريكية 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وفقًا لما نقلته مصادر بالسوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.