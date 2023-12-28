إسبانيا تمدد التدابير المطبقة للتخفيف من حدة التضخم



مددت الحكومة الإسبانية العمل ببعض إجراءاتها، ومنها خفض الضرائب على المواد الغذائية، التي كانت قد طبقتها لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، رغم تراجع معدل التضخم الشهر الماضي.

وقال عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مؤتمر صحفي في مدريد اليوم الأربعاء، إن ضريبة القيمة المضافة على منتجات غذائية أساسية معينة ستظل عند نسبة 0% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2024.

وقال سانشيز إنه من ناحية أخرى، سيتم تمديد العمل بفرض الضرائب على الأرباح غير المتوقعة للبنوك وشركات الطاقة لمدة عام واحد، وسيتم تعديل الضريبة المفروضة على شركات الطاقة بحيث يمكن خصم الضرائب على الاستثمارات الإستراتيجية في مشاريع معينة.

وقد انخفض معدل التضخم الإسباني بشكل غير متوقع حيث سجل 3.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلا تراجعا للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران نتيجة انخفاض في تكاليف الوقود والسياحة. ومن المتوقع أن يظل التضخم عند هذا المستوى هذا الشهر، حيث من المقرر صدور البيانات يوم الجمعة.