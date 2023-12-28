تراجع الإنتاج الصناعي باليابان لكن بأقل من التوقعات خلال نوفمبر



تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال نوفمبر تشرين الثاني وسط انخفاض إنتاج السيارات، والغموض بشأن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد المعتمد على الصادرات.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس الثامن والعشرين من ديسمبر كانون الأول عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 0.9% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس شهري، وهو مستوى أفضل من توقعات انخفاضه بنحو 1.6%.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج السيارات الذي يدعم الإنتاج الصناعي انخفض 2.5% على أساس شهري، بفعل التباطؤ في عمليات تصنيع السيارات الصغيرة والمحركات.

كما أشارت البيانات إلى أن إنتاج الآلات الكهربائية والمعدات الإلكترونية تراجع بنحو 3.5%، بفعل مستويات الطلب الضحلة في قطاع أشباه الموصلات.

فيما توقع مصنعون استطلعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية آرائهم ارتفاع الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا بنحو 6% في ديسمبر كانون الأول على أن يتراجع 7.2% في يناير كانون الثاني.

وشدد المسؤولون في اليابان على أنهم سيواصلوا مراقبة تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية أن مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت 5.3% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، وهي مستويات قريبة من توقعات زيادتها 5%، كما أنها تمثل الشهر الـ21 على التوالي من النمو.

أما على أساس شهري، ارتفعت المبيعات 1%، مقارنة بانخفاض بنسبة 1.7% في أكتوبر تشرين الأول.