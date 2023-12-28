أسعار اللحوم اليوم الخميس 28-12-2023 في قنا

شهدت أسعار اللحوم في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار اللحوم اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار اللحوم جاءت كما يلي:

وتراوحت اللحوم البلدي ما بين 240 جنيه إلى 300 جنيه بمحلات الجزارة، وبلغ اللحم المفروم 200 جنيه للكيلو، ووصل كيلو اللحم الضأن والماعز إلى 250 جنيها، والكبدة البلدي 320 جنيه.

أسعار اللحوم الكندوز في السوق اليوم

سجل سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

بلغ سعر الكندوز الكبير، من 220 إلى 300 جنيه للكليو.

سجلت كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها.

يترواح سعر كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدية الطازجة نحو 280 جنيها.

سعر اللحوم الكندوز يتراوح ما بين 280 و345 جنيهً.

سعر كيلو اللحوم الجاموسى يتراوح ما بين 280 و340 جنيه.

سعر كيلو اللحوم الضأن يتراوح ما بين 310 و380 جنيه.

سعر كيلو اللحوم الجملى يتراوح ما بين 215 و220 جنيه.

سعر كيلو اللحم المفروم يتراوح ما بين 280 و290 جنيه.

سعر كيلو القائم من العجول المستوردة. من 150 إلى 180 جنيه.

سعر كيلو البقري الكندوز.. من 320 إلى 400 جنيه.

سعر كيلو الجاموس القائم الأنثى.. 320 جنيه.

سعر الجاموس القائم الذكر.. 350 جنيه.

سعر كيلو البقر القائم من الذكور. 330 جنيه.

سعر كيلو البقر الأنثى.. 350 جنيه.

أسعار الكبدة اليوم

تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًا

والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا

والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيه.

سجل سعر كيلو الكبدة، من 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ الجيش

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش:180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات: 210 جنيها

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيها

أسعار المفروم البلدي: 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 300 جنيها

أسعار السجق المستورد:110 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

يتراوح سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ما بين 200 لـ 250 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي ما بين 90 لـ 100 جنيه.

يتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز ما بين 200 لـ 270 جنيهًا.

يتراوح سعر اللحم الضأن ما بين 240 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر اللحم المفروم ما بين 150 لـ 170 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة بـ 140 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي بـ 180 جنيهًا.