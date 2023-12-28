أسعار الذهب اليوم الخميس 28-12-2023 في محافظة قنا

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: 3754 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21: 3285 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18: 2816 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 26280 جنيهًا.

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24: 3754 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21: 3285 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18: 2816 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 26280 جنيهًا.

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

"مفيش جواز".. سعر الذهب عيار 21 يحلق بعيدا (اعرف الحكاية).. لم يشهد سعر الذهب في الأسواق المحلية أي تغيرات حتى الآن، إذ سيطرت حالة من الاستقرار على سعر المعدن الأصفر حتى حلول ختام تعاملات أمس الأربعاء 27 ديسمبر 2023، على آخر ارتفاعات شهدها والتي سجل بها سعر الذهب عيار 21 زيادة بنحو 30 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24: 3754 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21: 3285 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18: 2816 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 26280 جنيهًا.

تزايدت احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق إلى أكثر من 75% بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.



بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ليسجل أدنى مستوياته منذ 5 أشهر نهاية الأسبوع الماضي، ليستكمل انخفاض اليوم بنسبة 0.1% الأمر الذي يزيد من دعم أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع الدولار.