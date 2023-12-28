تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وأنه تم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1074 شاحنة و200 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1790 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، و527 شاحنة و185 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، و547 شاحنة و15 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارتين "أمل" و"دليلة"، بينما غادرته السفينتان "الحرية وبوسيدون اكسبريس"، فيما تم تداول 1280 طن بضائع و343 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور وآيلة.