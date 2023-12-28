التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل

توصلت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل)، إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي و"جان بابتيست أونداي" وزير الاقتصاد والمالية في الكونغو برازافيل وقعا بيانًا مشتركًا لإعلان إنجاز المحادثات والتوصل إلى بنود الاتفاقية.

وتستهدف الاتفاقية الإسهام في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي سجلت 2.1 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 134% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

كانت الدولتان وقعتا في مارس الماضي على ثلاث اتفاقيات اقتصادية شملت: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية للنقل الجوي، وذلك لدعم التعاون وتسهيل الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين.

وبحسب بيانات عام 2022، تعد الكونغو برازافيل الشريك التجاري الثاني عشر لدولة الإمارات ضمن الدول الإفريقية غير العربية، حيث تبلغ حصتها نحو 4% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع هذه الدول، في حين كانت الإمارات خلال العام المذكور ثامن أكبر سوق لصادرات الكونغو برازافيل بحصة تبلغ 2% من إجمالي صادراتها، وحلت الإمارات في المركز الثالث عشر كأكبر سوق لواردات الكونغو برازافيل بحصة بلغت 2%. وتبلغ حصة الإمارات نحو 72% من التجارة غير النفطية للكونغو برازافيل مع الدول العربية.