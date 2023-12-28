الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية يرتفع 0.5% في نوفمبر

أظهرت بيانات جمعتها هيئة الإحصاء الكورية اليومية أن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع في نوفمبر الماضي بفضل زيادة قوية في الإنتاج بقطاع أشباه الموصلات.

وأشارت البيانات التي نشرتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إلى أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري في الشهر الماضي، بعدما سجل انخفاضًا بنسبة 1.8% في أكتوبر.

وأوضحت أنه بالمقارنة بما كان عليه قبل عام ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2.5% في الشهر الماضي، مبينة أن الارتفاع في نوفمبر جاء مع زيادة إنتاج قطاع أشباه الموصلات بنسبة 12.8% على أساس شهري.