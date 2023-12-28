أدنوك شريكا رسميا لنادي بيراميدز

يتشرف نادي بيراميدز بالإعلان عن توقيع عقود الشراكة مع شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، عن إبرام اتفاقية شراكة رسمية.

وتم توقيع عقد الشراكة خلال حفل رسمي أقيم في مقرّ الشركة في أبوظبي. وتعتبر الشراكة الجديدة هي الأولى من نوعها لأدنوك للتوزيع مع فريق رياضي من خارج دولة الإمارات.



وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس، التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "تتقدم أدنوك للتوزيع منذ دخولها مصر في وقت سابق من العام الحالي بخطى ثابتة لتوسيع تواجدها وتعزيز أنشطتها في هذا السوق الذي يعتبر أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسرعها توسُّعًا. حيث ندرك جيدًا شغف المصريين برياضة كرة القدم والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها في مصر، مما يجعل من نادي "بيراميدز"، المتصدّر حاليًا لترتيب الدوري المصري الممتاز، هو الشريك المثالي لنا. ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة ليؤكد التزامنا نحو عملائنا في مصر وحرصنا على دعم كرة القدم، ومختلف الأنشطة الرياضية الأخرى في مصر".



من جانبه، عبر المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز سعادته بالتوقيع مع شركة أدنوك شريكا للنادي مؤكدا أنه سعيد بالتعاون مع الشركة العملاقة الرائدة، مشددا على أن تلك الشراكة ستعود بالفائدة على بيراميدز وأدنوك في ذات الوقت، متمنيا أن تكون الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين.

حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتيسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقميًا في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 34 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 50 عامًا من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 800 محطة خدمة، 518محطة خدمة في دولة الإمارات و67 محطة خدمة في السعودية. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 355 متجر واحة أدنوك و33 مركزًا للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضًا المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكملت أدنوك للتوزيع في فبراير 2023 صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالميًا في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية.

تأسس نادي بيراميدز عام 2008 في مدينة بني سويف النابضة بالحياة في صعيد مصر. انتقلنا لاحقًا إلى القاهرة، حيث تقف الأهرامات العظيمة الشهيرة، وتم بناء الأهرامات الكبرى بالحجارة من جبل السلسلة في صعيد مصر. مثلما وصلت هذه الحجارة إلى العاصمة وأصبحت فخرًا لمصر، فقد جئنا إلى العاصمة ونحن ملتزمون بجعل نادي بيراميدز فخرًا لكرة القدم المصرية.

هدفنا هو صياغة إرث جديد لصعيد مصر.

نحن نفخر بشدة بإنجازاتنا في الدوري المصري الممتاز، ونحن ملتزمون بجلب المجد لبلدنا من خلال النجاح الإقليمي والقاري والدولي.

نحن نسعى جاهدين لتحقيق نجاح غير مسبوق. نحن نتصور أن نادي بيراميدز سيحقق ما لم يحققه أي نادي محلي من قبل. نحن لا نلعب اللعبة فحسب؛ نحن نضع معايير جديدة ونكسر الحدود.

نحن نؤمن بقدرة كرة القدم على تغيير الحياة وتوحيد المجتمعات.

نحن نرى مستقبلًا تترك فيه كل مواجهة مع نادي بيراميدز تأثيرًا إيجابيًا، حيث يؤدي التزامنا بالتميز في كرة القدم إلى رفع مستوى الأشخاص داخل وخارج الملعب.

مهمتنا في نادي بيراميدز تتجاوز كرة القدم. نحن نسعى جاهدين لإلهام الطموح والأحلام، والارتقاء بكرة القدم المصرية، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والأفراد.

نحن ملتزمون برعاية المواهب المحلية وتعزيز الشمولية وضمان استدامة كرة القدم في مصر.

كل خطوة نخطوها، وكل هدف نسجله، وكل انتصار نحققه، إهداء لشعب مصر، وخاصة أبناء وطننا، صعيد مصر.