خبير: الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدًا من التحول نحو الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن الثورة الصناعية الرابعة قد شهدت مزيدا من الترسيخ في عام ٢٠٢٣ وسوف تشهد مزيدا من الاستخدام عام ٢٠٢٤ فقد كان عاما مليئا بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار طه إلى أن العالم سيشد مزيدا من الإنفاق نحو التعليم المتقدم المتوافق مع متطلبات الاقتصاد الجديد كما أنه سيشهد مزيدا من دعم الاستثمار الجريء وزيادة حصص المستثمرين فيه والاستحواذ على شركات التقنيات المتقدمة والفائقة خاصة في منطقة الخليج والولايات المتحدة وباقي مجموعة الخمسة الكبار في الثورة الصناعية الرابعة كوريا الجنوبية واليابان والصين وألمانيا.



وأكد طه إلى هناك انتشار واسع للوظائف المعتمد على الذكاء الاصطناعي التي سوف تغير من الشكل الوظيفي والإداري للشركات عالميا كما سيشهد العالم اعتمادا اكبر على تحليل البيانات وتداول المعلومات.