عاجل| عدم انتظام خدمات الكروت الفكة مع الحديث عن زيادة جديدة بالأسعار

مصادر حتي الان لم تطبق اي زيادة جديدة بأسعا كروت الفكة

قالت مصادر لـ" الفجر"، إن خدمات إصدار كروت الفكة شهدت حالة من عدم الاستقرار في جميع الشركات في ظل الحديث عن زيادة رسمية بأسعارها تقدر بنحو 10% من قيمة الكارت.

وأضافت مصادر بشعبة المحمول بالاتحاد العامة للغرف التجارية، أن خدمة كروت الشحن الفكة غير منتظمة حاليًا، وأن الزيادات الجديدة لم تطبق بشكل فعلي، مشيرا إلى أن هناك حالة تخبط شديدة بين الشركات على السيستم الخاص بإصدارها حيث تعمل في بعض الأوقات، ثم تتوقف عن العمل.

وكانت قد كشفت مصادر بقطاع الاتصالات صباح اليوم ، إنه بداية من اليوم سيتم رفع أسعار كروت الشحن الفكة بنسبة تصل إلى 10% مشيرة إلى ان الزيادة جاءت في ظل طالبات من شركات الاتصالات الأربع فودافون مصر واتصالات من &e، وفودافون والمصرية للاتصالات وي، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحريك أسعار خدمات الاتصالات والانترنت.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفض نهائيا زيادة أسعار كروت الشحن الانترنت واسعار دقيقة المحمول، بينما وافق على زيادة أسعار كروت الفكة فقط.

وجاء زيادة اسعار كروت الفكة، مع إتجاه المواطنين للتوسع في استخدامها في ظل ما تمنحه من دقائق مجانية وبأسعار أرخص من باقات الشركات، ومحاولة منهم لتخفيض نفقات على الاتصالات في ظل ارتفاع مستويات التضخم.