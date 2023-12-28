بعد وصول المتحور الجديد JN1 مصر.. 6 أعراض غير عادية لا تتجاهلها

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية أبرز التفاصيل حول اعراض المتحور الجديد لكورونا JN1 ، حيث يجب الانتباه لها جيدا وعدم تجاهلها فهي أعراض غير عادية وفي حالة ظهور أيا من هذه الأعراض عليك يجب استشارة الطبيب فورا لتلقي العلاجا لمناسب ولتفادي الخطورة التي تلحق بك.

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور حسام حسني، الأمين العام للمجلس الصحي المصري، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض المتحور الجديد تتمثل في النقاط التالية:-

ارتفاع درجة حرارة الجسم

تكسير في الجسم

التهاب في الحلق

الم في الجسم

هدمان شديد

الشعور بالنوم والنعاس الشديد

وفي نفس السياق، كانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية.

وقالت الوزارة إن حالة المرضى الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، كما تؤكد أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنفو

وحسب الوزارة، لا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي

وأضافت الوزارة أنه ما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها