عادل عبد الرحمن: الإجهاد والضغط العصبي على لاعبي النادي الأهلي السبب الرئيسي في تراجع أداء الفريق

الأهلي
الأهلي

قال عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق أن الإجهاد والضغط على لاعبي النادي الأهلي السبب الرئيسي في تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني.

عادل عبد الرحمن: الشوط الأول النادي الأهلي قدم أداء جيد أمام مودرن فيوتشر

وصرح عادل عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي "على قناة "الأهلي":"الأهلي أضاع فرص عديدة أمام مودرن فيوتشر كان من الممكن أن يحقق الأهلي فوز كبير على مودرن فيوتشر".

وأكمل: "عظمة لاعبي النادي الأهلي عندما احرزوه هدف الفوز أمام مودرن فيوتشر".

وتابع: "عندما دخل هدف التعادل في مرمي النادي الأهلي الفرحة انطفت من الجماهير على رغم سيطرة لاعبي النادي الأهلي طوال المباراة".

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وأضاف: "شخصية لاعبي النادي الأهلي هي السبب الرئيسي في تتويج لاعبي النادي الأهلي باللقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال".

واختتم: "مبروك للجهاز الفني واللاعبين والجماهير على الفوز اليوم على مودرن فيوتشر والتتويج باللقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال".

ونجح النادي الأهلي في التتويج باللقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.

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